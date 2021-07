109. Frankreich-Rundfahrt : Tour de France startet Countdown bis Kopenhagen 2022

Unmittelbar nach dem Finale der 108.

Paris | Ausgabe in Paris haben die Veranstalter der Tour de France den Countdown für den Grand Départ 2022 in Kopenhagen eingeleitet. In einem zweiminütigen Imagevideo, das mit einem Küsschen des Tour-Zweiten Jonas Vingegaard an die dänischen Fans beginnt, zeigten die Organisatoren Kopenhagen als Fahrrad-Stadt und zitierten prominente dänische Radprofis wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.