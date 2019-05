Aufbahrung im Stephansdom : Trauerfeier in Wien: Freunde und Familie nehmen Abschied von Niki Lauda

Neun Tage nach seinem Tod findet in Wien die Trauerfeier für den dreimaligen Formel-1-Weltmeister Niki Lauda statt.

von Nina Brinkmann

29. Mai 2019, 10:06 Uhr

Wien | Vor dem Stephansdom in Wien bildete sich am Mittwochmorgen eine lange Schlange. Zahlreiche Fans warteten im Regen darauf, sich von Formel-1-Legende Niki Lauda, der vor neun Tagen verstarb, zu verabschieden. Dessen Sarg, auf dem ein roter Helm lag, wurde in der berühmten Kirche aufgebahrt.

dpa/Herbert Neubauer/APA

Ab 13 Uhr findet anschließend eine Trauerfeier statt, zu der sich zahlreiche Wegbegleiter angekündigt haben. Bei dieser soll Hollywood-Star und Ex-Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, die Trauerrede halten. Außerdem haben sich laut dem Portal "heute.at" Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Ex-Rennfahrer Gerhard Berger als Trauerredner angekündigt. Ex-Formel-Star Alain Prost wird die Lesung sprechen. Auch der aktuelle Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton soll unter den Gästen sein.



Die Beisetzung Laudas soll anschießend im engsten Familienkreis stattfinden. Der ehemalige Rennfahrer soll laut "Nachrichten.at" in einem Rennanzug bestattet werden.

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister starb am 20. Mai in einer Klinik in Zürich. Zum Tode Laudas sagte der Mediziner Walter Klepetko vom Wiener Allgemeinen Krankenhaus: "Niki Lauda hat gekämpft. Er war ein toller Mann. Aber es war seit einiger Zeit klar, dass wir ihn nicht mehr auf die "Rennstrecke" zurück bringen können", sagte Klepetko gegenüber APA. "Es gibt keine Todesursache. Es war ein langer Prozess, an dessen Ende der Patient gegangen ist."