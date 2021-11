Darts : Traumfinale beim Grand Slam of Darts: Price gegen Wright

Beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton kommt es zum Traumfinale zwischen Weltmeister Gerwyn Price und dem Weltranglistenzweiten Peter Wright.

Wolverhampton | Der Primus aus Wales und der Schotte treffen nach ihren Siegen im Halbfinale am heutigen Sonntagabend (20.00 Uhr/DAZN und Sport1) aufeinander. „The Iceman“ Price bezwang am Nachmittag den Engländer James Wade mit 16:9, im Anschluss besiegte „Snakebite“ Wright den Engländer Michael Smith mit 16:12. Wright, der am Samstag Fallon Sherrock bezwungen hatte...

