Ironman : Triathlet Lange: „Noch mindestens fünf Jahre Vollgas“

Patrick Lange denkt mit 35 Jahren noch lange nicht an ein Karriereende.

Salzburg | Der zweimalige Ironman-Weltmeister betonte in einem Interview der „Rhein-Neckar-Zeitung“: „Ich glaube, ich bin in der Hochzeit meiner Karriere.“ Er habe ja auch später angefangen als Jan Frodeno (40) oder Sebastian Kienle (37). „Für die Langdistanz stehe ich in voller Blüte und möchte noch mindestens fünf Jahre Vollgas geben“, sagte Lange. Der Hawa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.