Olympia : Trotz Sturz über 1500 Meter: Hassan jagt das Triple

Triple-Jägerin Sifan Hassan ist trotz eines Sturzes über die 1500 Meter souverän ins Halbfinale der Olympischen Spiele in Tokio eingezogen.

Shinjuku City | Die Niederländerin äthiopischer Herkunft stolperte vor der letzten Runde über Edinah Jebitok aus Kenia. Sie rollte das Feld aber auf und sprintete als Erste ihres Vorlaufs in 4:05,17 Minuten über die Ziellinie. Die 28-Jährige hat in Tokio ein Mammutprogramm vor sich: Sie will Gold über die 1500, 5000 und 10.000 Meter holen. Über 10.000 Meter starte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.