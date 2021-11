Ellenbogenverletzung : Tsitsipas steigt bei ATP Finals aus - Ruud schlägt Norrie

Der griechische Tennis-Profi Stefanos Tsitsipas (23) hat aufgrund einer Ellenbogenverletzung seine Teilnahme an den ATP Finals in Turin zurückgezogen.

Torino | Das gab der Veranstalter bekannt. Der Weltranglisten-Vierte Tsitsipas trat nicht mehr zu seinem zweiten Spiel in der grünen Gruppe an. Als Ersatzmann rutschte der Brite Cameron Norrie (26) ins Feld. Der Weltranglisten-Zwölfte Norrie unterlag am Mittwochabend dem Norweger Casper Ruud nach dem gewonnenen ersten Satz noch mit 6:1, 3:6, 4:6. Ruud (22),...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.