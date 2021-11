Vorfall in den USA : Turn-Olympiasiegerin Sunisa Lee beklagt Pfefferspray-Angriff

Mehrkampf-Olympiasiegerin Sunisa Lee ist nach eigenen Aussagen in den USA Opfer von rassistischen Beleidigungen und einer Pfefferspray-Attacke geworden.

Los Angeles | Dies sagte die 18 Jahre alte Amerikanerin im Interview des Journals „PopSugar“. Sie sei vor einigen Wochen beschimpft und am Arm besprüht worden, während sie mit asiatischstämmigen Freunden auf ein Uber-Fahrzeug gewartet habe, berichtete Lee. Der Vorfall ereignete sich, als sie zu Aufnahmen zu „Dancing with the Stars“ in Los Angeles weilte, sagte s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.