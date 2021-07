Olympia : Turner Dauser bereitet sich eiskalt aufs Finale vor

Bei Turner Lukas Dauser hat schon die Vorbereitung auf das Mehrkampf-Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio einen Gänsehaut-Effekt.

Koto City | Zur Regeneration zwischen dem Mannschafts-Finale am Montag und dem Sechskampf um die Einzel-Medaillen am Mittwoch (12.15 Uhr MESZ) nimmt der Unterhachinger Eisbäder. „Der Per Mertesacker hat ja mal gesagt: Drei Tage Eistonne und dann geht's weiter. Bei mir ist es so: Zwei Tage Eistonne und dann geht's weiter“, sagte der deutsche Mehrkampf-Meister nach...

