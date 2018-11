Sport live im TV am 16. November 2018 : TV-Planer: U21-Länderspiel live - Deutschland gegen Niederlande

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Freitag, 16. November 2018.

von Christopher Bredow

16. November 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Freitag, 16. November 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

U21 live im TV und Live-Stream: Deutschland - Niederlande live

Auf Eurosport ist am Freitag Motorradsport live im Free-TV und Stream zu sehen. Ab 9 Uhr können die freien Trainings der Moto3-, MotoGP- und Moto2-Klasse vor dem Großen Preis von Valencia live gesehen werden. Zudem überträgt Eurosport am Freitagabend das U21-Länderspiel von Deutschland gegen Niederlande live im TV und Live-Stream. Los geht die Übertragung um 19.30 Uhr.

Ab 22.15 Uhr läuft auf Eurosport am Freitag zudem Snooker live im TV und Livestream. Dann ist das Viertelfinale beim Northern Ireland Open live zu sehen. Ein kostenloser Stream kann auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden. Sport1 zeigt am Freitag derweil Darts live im TV und Live-Stream auf sport1.de. Ab 20 Uhr ist das Viertelfinale beim Grand Slam of Darts live auf dem Sportsender zu sehen. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Freitag, 16. November 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 9 und 13 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Valencia - Moto3-Klasse live (Freies Training)"

