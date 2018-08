Premiere für Zverev : US Open: Angelique Kerber macht's spannend

Die Weltranglisten-Vierte erreicht die dritte Runde mit mehr Mühe als erwartet. Nächste Gegnerin ist eine Slowakin.

von dpa

30. August 2018, 21:05 Uhr

New York | Nach einer nicht mehr erwarteten Zittereinlage hat Wimbledonsiegerin Angelique Kerber für den ersten deutschen Tennis-Erfolg in der zweiten Runde der US Open gesorgt. Die Weltranglisten-Vierte besiegte die Schwedin Johanna Larsson am Donnerstag in New York 6:2, 5:7, 6:4. Damit setzte sich Kerber auch im vierten Vergleich der beiden 30-Jährigen durch. Allerdings verspielte sie im zweiten Durchgang eine 5:2-Führung und konnte beim 5:3 zunächst zwei Matchbälle nicht nutzen.

"Wir haben beide vom ersten Punkt an auf hohem Niveau gespielt, am Ende ging es nur noch Punkt für Punkt", sagte Kerber. "Hier ist es immer ein Kampf mit den Bedingungen. Aber für diese Matches mit diesen Emotionen spielen wir."

Der Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev zog mit dem 6:4, 6:4, 6:2 gegen den Franzosen Nicolas Mahut dagegen souverän zum ersten Mal unter die letzten 32 ein. Die Chance darauf hatten am vierten Turniertag auch noch Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber, der am Samstag in einem deutschen Duell Gegner von Zverev wäre. Anderenfalls würde der Hamburger gegen den Australier Matthew Ebden spielen.

Gegen den 36-jährigen Mahut hatte Zverev nie Probleme, als er im zweiten Satz einen 4:2-Vorsprung einbüßte, legte er sofort ein Break nach. Die Partie war nach 1:48 Stunden beendet. "Ich bin sehr glücklich, in der dritten Runde zu sein. Das ist das Grand-Slam-Turnier, bei dem ich in der Vergangenheit ein paar Probleme hatte", sagte er nach dem Erfolg über Routinier Mahut.

Temperaturen von über 30 Grad

Nächste Kontrahentin von Angelique Kerber ist an diesem Samstag die ehemalige Australian-Open-Finalistin Dominika Cibulkova aus der Slowakei, im direkten Vergleich heißt es 7:5 für Kerber, die die letzte von anfangs sieben deutschen Spielerinnen im Feld ist. "Es wird ein gutes Match, ich freue mich darauf, gegen sie zu spielen", sagte Kerber. Auch dann muss sie sich auf einen harten Kampf wie gegen Larsson einstellen.

Zur Mittagszeit dauerte es im riesigen Arthur-Ashe-Stadium einige Spiele, bis die Norddeutsche Betriebstemperatur erreichte. Larsson hielt von der Grundlinie gut dagegen, Kerber war manchmal ein bisschen zu passiv, profitierte aber dafür von Fehlern der Nummer 82 der Weltrangliste, die in diesem Jahr das Turnier in Nürnberg gewann.

Kerber oft verunsichert

Bei erneut mehr als 30 Grad schien beim Stand von 5:2 im zweiten Satz alles klar, doch Larsson riskierte nun viel mehr als Kerber und belohnte sich: Die ersten beiden Matchbälle beim 5:3 wehrte sie ab und schaffte dann sogar den Satzausgleich.

Bei einer zehnminütigen Pause in der Kabine hatte Kerber Gelegenheit, sich neu zu sammeln. Mit einem Break gelang ihr das 2:1, doch Larsson wollte ihre große Chance nutzen und machte längst nicht mehr so viele Fehler wie anfangs. Die deutsche Nummer eins konnte gegen die exzellente Doppelspielerin oft nur reagieren und wirkte verunsichert.

In der mittlerweile gut gefüllten Arena packte die Linkshänderin aber wie so oft noch einmal ihren Kampfgeist aus und führte nach einem weiteren Break 4:3. Larsson glich aus und schenkte ihr dann mit einem Doppelfehler das 5:4. Nach 2:23 Stunden nutzte Kerber ihren dritten Matchball schließlich zum Einzug unter die letzten 32 in Flushing Meadows und applaudierte ihrer Kontrahentin, als diese das Stadion unter dem Applaus der Zuschauer verließ.