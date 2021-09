Tennis in New York : US Open: Qualifikantin Raducanu überraschend im Halbfinale

Die britische Qualifikantin Emma Raducanu hat ihren sensationellen Siegeszug bei den US Open fortgesetzt und erstmals das Halbfinale erreicht.

New York | Die 18-Jährige setzte sich in New York in 82 Minuten mit 6:3, 6:4 gegen die sechs Jahre ältere Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz durch. Bei ihrem Debüt beim letzten Grand Slam des Jahres trifft Raducanu nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Tschechin Karolina Pliskova und Maria Sakkari aus Griechenland. „Es war ein sehr, ...

