Tennis in New York : US Open: Weltranglistenerste Barty scheitert an Rogers

Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty (25) ist bei den US Open in New York überraschend in der dritten Runde gescheitert.

New York | Die topgesetzte Australierin verlor beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres gegen die Amerikanerin Shelby Rogers (28) mit 2:6, 6:1, 6:7 (5:7) und verpasste den Sprung ins Achtelfinale. In den ersten beiden Runden hatte die Wimbledonsiegerin keinen Satz abgegeben, nun musste sie sich nach 128 Minuten geschlagen geben. Rogers trifft in der Runde der ...

