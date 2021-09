Nach Olympia-Start : US-Turnstar Biles: „Hätte lange vor Tokio aufhören müssen“

Sechs Wochen nach Olympia kommt Simone Biles zu einer späten Erkenntnis. Nie hätte sie zum Team gehören dürfen, zu groß sei der Tribut, den sie nach in der Vergangenheit habe zahlen müssen.

New York | Turn-Superstar Simone Biles hat ihren Start bei den Olympischen Spielen in Tokio im Nachhinein als Fehler bezeichnet. „Wenn man schaut, was ich in den letzten sieben Jahren alles durchgemacht habe, hätte ich nie wieder zum Olympia-Team gehören dürfen“, sagte Rekordweltmeisterin Biles dem „New York Magazine“ und ergänzte: „Ich hätte schon lange vor ...

