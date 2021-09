Eishockey : Überwältigte Spieler und Überraschungen: Fan-Rückkehr in DEL

Die Deutsche Eishockey Liga sah sich 2020 lange außerstande, ohne Zuschauer einen wirtschaftlichen Spielbetrieb zu leisten. Nach anderthalb Jahren sind die Fans wieder zurück und sorgen am ersten Wochenende für emotionale Momente - und für Enttäuschungen.

Neuss | Die Zuschauer-Rückkehr am ersten Saison-Wochenende der Deutschen Eishockey Liga ist durchwachsen verlaufen. In einigen Stadien blieben an den ersten beiden Spieltagen etliche mögliche Plätze noch frei, an anderen Standorten feierten die Fans rauschende Comeback-Partys und beglückten Spieler, Trainer und Verantwortliche. „Das macht einfach sehr v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.