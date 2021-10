Beachvolleyball : „Unglaublich“: Duo Borger/Sude feiert größten Karrieresieg

Bei Olympia in Tokio reichte es nicht für die K.o.-Runde. Doch danach lief es bei Karla Borger und Julia Sude plötzlich rund. Mit ihren bislang größten Erfolg verabschieden sich die Beachvolleyballerinnen in Italien in die Saisonpause.

Cagliari | Ziemlich ungläubig hielten Karla Borger und Julia Sude ihre Siegertrophäen für ein Selfie in ihre Handykamera. Richtig verstanden hatten die beiden Beachvolleyballerinnen am Sonntagabend nicht sofort, dass sie das prestigeträchtige Finale der World Tour tatsächlich gewonnen hatten. Gut zwei Monate nach den völlig ernüchternden Olympischen Spielen i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.