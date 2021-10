Drei Verstöße : Verfahren gegen suspendierte Sprinterin Okagbare

Gegen die suspendierte nigerianische Weltklasse-Sprinterin und Weitspringerin Blessing Okagbare ist wegen gleich drei Verstößen ein formelles sportrechtliches Verfahren eingeleitet worden.

Berlin | Das teilte die unabhängige Integrationskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes am 7. Oktober mit. Die 32-Jährige war während der Olympischen Spiele in Tokio vor gut zwei Monaten vorläufig gesperrt worden. Okagbare wurde den Angaben zufolge bei einer Trainingskontrolle in der Slowakei am 19. Juli positiv auf das menschliche Wachstumshormon...

