Schockmoment in der NBA : Schwere Verletzung überschattet Sieg der Brooklyn Nets

Der Shooting Guard schlug zum Ende der ersten Halbzeit unglücklich auf dem Boden auf. Die Teamkollegen sind geschockt.

von Alexander Barklage

13. November 2018, 12:49 Uhr

Minneapolis | Solche Szenen möchte man am liebsten nie zu Gesicht bekommen. In der NBA hat sich in der vergangenen Nacht beim Spiel der Minnesota Timberwolves gegen die Brooklyn Nets der Spieler Caris LeVert schwer verletzt. Der Shooting Guard schlug zum Ende der ersten Halbzeit unglücklich auf dem Boden auf, nachdem er in der Luft mit Jeff Teague kollidiert war.

"Er ist das Herz und die Seele unseres Teams", sagte Nets-Coach Kenny Atkinson. Zudem fügte er hinzu: "Es ist ein sehr harter Rückschlag für die Nets." LeVert musste vom Spielfeld getragen und ins nächstliegende Krankenhaus gebracht werden.

Die Brooklyn Nets unterstützen ihren verletzten Spieler

"Da findet man wirklich keine Worte", sagte Mitspieler Joe Harris nach dem Spiel. "Wir haben nicht miteinander geredet, nicht mal, als es in die Halbzeitpause ging. Es gab nichts zu sagen. Einige Jungs haben geheult. Es war wirklich furchtbar anzuschauen."

In dieser Spielzeit hatte sich LeVert eine bedeutende Führungsposition bei den Nets erspielt und stellt aktuell das Gesicht deren Rebuilds dar. Bis vor dem Spiel gegen die Timberwolves legte er im Schnitt 19 Punkte, 3,7 Assists und 4,2 Rebounds pro Partie auf.

Im Video: Die Verletzung von Caris LaVert

(Achtung: Dieses Video ist nichts für schwache Nerven)





Auch andere Spieler wie zum Beispiel Superstar LeBron James bekundeten ihr Beileid für LeVert auf Twitter und wünschten ihm eine schnelle Genesung.

Andere NBA-Kollegen wünschen LaVert gute Besserung