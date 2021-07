Formel 1 in Silverstone : Verstappen aus Krankenhaus entlassen

Nach seiner Formel-1-Kollision mit Lewis Hamilton in Silverstone hat WM-Spitzenreiter Max Verstappen das Krankenhaus verlassen.

Silverstone | „Wurde aus dem Krankenhaus entlassen, nachdem alle Untersuchungen in Ordnung waren. Vielen Dank an alle für all die netten Nachrichten und besten Wünsche“, twitterte der Niederländer am späten Sonntag. Dazu stellte er ein Bild mit sich und seinem Vater Jos Verstappen. Einige Stunden zuvor hatte sich der Red-Bull-Pilot bereits zu Wort gemeldet und s...

