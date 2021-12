Formel 1 : Verstappen rast in Mauer: Hamilton holt Pole in Dschidda

Max Verstappen ist so nah dran. In letzter Sekunde patzt der WM-Führende jedoch und demoliert in der ersten Formel-1-Qualifikation von Saudi-Arabien seinen Wagen. Lewis Hamilton profitiert.

Jeddah | Verschwitzt klatschte Lewis Hamilton unter dem Flutlicht erleichtert seine Crew ab, Max Verstappen schlurfte niedergeschlagen über den Asphalt. Ein Einschlag in die Mauer auf seiner letzten Qualifikationsrunde kostete den WM-Spitzenreiter aus den Niederlanden die fast schon greifbare Pole Position für das erste Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien. ...

