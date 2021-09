Formel 1 in Russland : Verstappen startet von hinten - Bottas Trainingsbester

Max Verstappen steht vor einer schwierigen Aufgabe. In Russland muss er von ganz hinten starten. Ausgerechnet auf der Wohlfühlstrecke von Mercedes. Die Formel-1-Silberpfeile sind die Favoriten.

Adler | Max Verstappen droht nach einem Motorenwechsel der Verlust der WM-Führung in der Formel 1. Der 23-Jährige muss vom Ende des Feldes in den Großen Preis von Russland an diesem Sonntag (14.00 Uhr/Sky) starten und hat einen großen Nachteil im hitzigen Titelkampf mit Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Am Freitag entschied das Red-Bull-Team von Vers...

