Formel 1 : Verstappen über Mercedes: „Zeigt, wie sie wirklich sind“

Max Verstappen hat die deutliche Kritik an Lewis Hamilton und dem Mercedes-Rennstall für deren Jubel nach dem Sieg von Silverstone bekräftigt.

Hungaroring, Hungaroring utca 10, 2146 Ungarn | „Das zeigt, wie sie wirklich sind“, betonte der 23 Jahre alte Niederländer von Red Bull. Er wolle so nicht wahrgenommen werden. Verstappen war bei dem Rennen nach einer Berührung durch Hamiltons Formel-1-Mercedes von der Strecke in Silverstone abgekommen und mit enormer Wucht in die Streckenbegrenzung gekracht. Während Verstappen untersucht und ins...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.