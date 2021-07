Formel 1 : Verstappen vs. Hamilton: Auf in die nächste Runde

Lewis Hamilton würde es wieder so machen. Max Verstappen bleibt vor dem Formel-1-Rennen in Ungarn bei seiner Kritik nach dem Unfall in Silverstone.

Hungaroring, Hungaroring utca 10, 2146 Ungarn | Es war schon ganz gut, dass Max Verstappen und Lewis Hamilton getrennt voneinander befragt wurden. Selbst im klimatisierten Pressekonferenzraum im Budapester Glutofen wurde klar: Knapp zwei Wochen nach dem Crash von Silverstone bleibt das WM-Duell aufgeladen. Über Details eines gemeinsamen Telefonats wollten beide nicht viel reden. Hamilton betonte...

