Volleyball-Bundesliga : Versteigerung geplant: Jonny Depp signiert Suhl-Trikot

Volleyball-Bundesligist VfB Suhl kann sich in der Corona-Krise auf der Suche nach zusätzlichen Einnahmen auf überraschende Unterstützung aus Hollywood freuen.

Suhl | Schauspiel-Star Johnny Depp („Fluch der Karibik“) signierte ein Trikot der VfB-Damen, das im Oktober versteigert werden soll, teilte der Verein mit. „Sollte schon vorher ein Gönner ein unmoralisches Angebot abgeben und unseren Verein unterstützen wollen, so kann er sich gerne über den Verein an mich wenden“, sagte der in Suhl lebende Musiker Alexan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.