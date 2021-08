Olympia : Von Biles über Schleu bis Zverev: Gesichter der Tokio-Spiele

Tokio als Mienenspiel mit ganz viel Emotionen: Die prägenden Gesichter von Olympia 2021 waren nicht nur die der großen Gewinner wie Alexander Zverev oder Caeleb Dressel.

Shinjuku City | Die Masken verdeckte vieles, nicht aber die tränennassen Augen. So waren die Olympioniken meistens bei den Siegerehrungen und Interviews in Tokio zu sehen. Und doch bleiben den Fernsehzuschauern viele Gesichter, die für eine Geschichte stehen, in Erinnerung. Skurrile, tieftraurige, euphorische, verzweifelte und gerührte. Eine Galerie der Deutschen ...

