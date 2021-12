Eishockey : Wild und Red Wings mit Siegen in der NHL

Die Minnesota Wild um den Augsburger Nico Sturm haben in der NHL ihren vierten Sieg in Serie geholt und den Spitzenplatz in ihrer Division gefestigt.

Saint Paul | Das Eishockey-Team bezwang die Arizona Coyotes am Dienstagabend 5:2 und kommt nun auf insgesamt 15 Saisonsiege in 22 Spielen. Verfolger St. Louis Blues hat auch nach dem 4:3 gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning drei Erfolge weniger auf dem Konto. Auch für die Detroit Red Wings um Moritz Seider gab es einen Sieg. Auswärts gegen die Boston Bruins ...

