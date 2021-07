Mehrkampf-Finale : Zu viele Patzer: Turner trotzdem stolze Olympia-Achte

Die deutschen Turner müssen eine Ernüchterung verkraften. Im Mehrkampf-Finale gelingt wenig, das Hoch der Qualifikation ist nach Platz acht verflogen. Olympiasieger werden die Russen, Gastgeber Japan bleibt Rang zwei.

Koto City | Am Ende überwog der Stolz. Nach dem emotionalen Hoch der Qualifikation haben die deutschen Turner in der Mehrkampf-Entscheidung der Olympischen Spiele in Tokio einen von Patzern durchsetzten Auftritt hingelegt und als Mannschaft abgeschlagen den achten und letzten Platz belegt. Zwei Tage nach der nahezu fehlerfreien Teamleistung erturnten Lukas Dau...

