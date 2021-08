Vor US Open : Zverev kehrt in Cincinnati auf Tennis-Tour zurück

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev kehrt nach seinem Gold-Triumph in Tokio beim am Sonntag beginnenden Masters-Turnier in Cincinnati ins Wettkampfgeschehen zurück.

Cincinnati | Der 24 Jahre alte Hamburger trifft bei dem Turnier im US-Bundesstaat Ohio in der ersten Runde entweder auf den Südafrikaner Lloyd Harris oder einen Qualifikanten. Das ergab die Auslosung. Zverev konnte bei bisher sechs Teilnahmen noch nie ein Erstrunden-Match bei dem Turnier gewinnen, das im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie nach New York verlegt w...

