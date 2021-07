Sommerspiele in Tokio : Zverev peilt Medaille an - „Sehe mich als Mitfavoriten“

Alexander Zverev macht sich mit großem Optimismus auf den Weg zu den Olympischen Spielen.

Tokio | „Ich fahre da schon hin, um für Deutschland um eine Medaille mitzuspielen“, sagte der 24-Jährige in einem am Samstag veröffentlichten Interview bei „sportschau.de“. „Das heißt jetzt nicht, dass ich gewinne, aber ich sehe mich schon als Mitfavoriten“, sagte Zverev vor dem Flug nach Tokio. Die Tennis-Wettbewerbe in der japanischen Hauptstadt beginnen...

