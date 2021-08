ATP-Turnier : Zverev sagt für Toronto ab - Federer weiter verletzt

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev wird nicht beim Masters-Turnier in Toronto in der kommenden Woche starten, teilten die Organisatoren mit.

Berlin | „Aufgrund der intensiven letzten Wochen und meiner unglaublichen Erfahrung bei Olympia brauche ich mehr Zeit zur Erholung“, sagte der 24-jährige Hamburger in einer Mitteilung der Veranstalter. „Es war eine schwierige Entscheidung für mich, weil ich gute Erinnerungen an Kanada habe“, fügte der Sieger von 2017 hinzu. Zverev war am 2. August aus Tokio...

