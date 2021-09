US Open : Zverev vor Halbfinale gegen Djokovic in überragender Form

Seit der Auslosung bei den US Open haben Tennis-Fans weltweit auf dieses Duell gehofft: Alexander Zverev gegen Novak Djokovic. Wie in Tokio treffen die beiden Profis im Halbfinale aufeinander.

New York | Sechs Wochen nach der Niederlage im Halbfinale der Olympischen Spiele bekommt Novak Djokovic bei den US Open die Chance zur Revanche gegen Alexander Zverev. Die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste gewann das Viertelfinale gegen den Italiener Matteo Berrettini 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 und trifft nun wie in Tokio in den Semifinals auf Deutschlands besten ...

