Turnier in Kanada : Zweite WM-Niederlage für Eishockey-Frauen: Nun gegen Kanada

Die deutschen Eishockey-Frauen haben zum Abschluss der Vorrunde bei der Weltmeisterschaft in Kanada die zweite Niederlage erlitten.

Calgary | Das Team von Bundestrainer Thomas Schädler unterlag in Calgary Japan mit 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) und verpasste damit Platz zwei in der Gruppe. Kerstin Spielberger (15.) hatte die deutsche Mannschaft mit 1:0 in Führung gebracht. Hanae Kubo (23.) und Hikaru Yamashita (30.) drehten mit ihren Toren das Spiel zugunsten der Japanerinnen. Im letzten Drittel k...

