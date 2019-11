Neuer Bundestrainer : Al Saadi startet mit Hockey-Herren «Mission Olympia»

Kais al Saadi ist neuer Cheftrainer der deutschen Hockey-Herren. Der 42-Jährige hat 25 Jahre mit Erfolg verschiedene Teams des UHC Hamburg gecoacht. Nun soll er das DHB-Team für Olympia 2020 in Tokio zum Medaillenkandidaten formen.

von dpa

04. November 2019, 12:35 Uhr

Kais al Saadi soll die deutschen Hockey-Herren für die Olympischen Spiele 2020 medaillenreif machen.

Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) mitteilte, übernimmt der 42 Jahre alte Hamburger als Nachfolger des im September zurückgetretenen Stefan Kermas mit sofortiger Wirkung die Betreuung des DHB-Teams. Das Engagement gilt zunächst bis nach den Sommerspielen im kommenden Jahr in Tokio, für die sich die Herren des DHB wie auch dessen Damen am Wochenende in Mönchengladbach souverän qualifiziert haben.

«Kais bringt alles mit, was man für das Bundestraineramt braucht. Er hat in den letzten mehr als 25 Jahren zahlreiche Talente mit großem Erfolg ausgebildet und parallel auch schon unsere Nationalteams als Co-Trainer begleitet», erklärte Sportdirektor Heino Knuf. Al Saadi habe ihn durch «eine sehr fundierte Draufsicht» überzeugt.

Der Coach übernimmt einen fertigen Kader, der dringend Führungsstärke benötigt. «Ich habe großes Vertrauen in das Team. Man muss es lenken, aber es ist alles da, was man braucht», sagte Interims-Bundestrainer Markus Weise. Der erfolgreichste Coach der deutschen olympischen Teamsport-Geschichte (Gold 2004 mit den Damen, 2008 und 2012 mit den Herren) schaffte es in kurzer Zeit, dem Kader Wettkampfstabilität zu verschaffen. Während unter Kermas seit 2016 jedes Entscheidungsspiel verloren ging, gelang unter dem Rückkehrer mit dominanten Auftritten gegen Österreich (5:0 und 5:3) die sichere Olympia-Qualifikation.

«Wir haben unsere Aufgabe überzeugend gelöst. Wenn wir so weiter arbeiten, werden wir in Tokio ein richtig gutes Team haben», befand Weise. Seinen Anspruch, «dort keine Touristen-Truppe, sondern ein Medaillenanwärter zu sein», muss nun al Saadi umsetzen. Als künftiger Hockey-Stützpunktleiter in Hamburg will Weise, der an al Saadis Berufung maßgeblich beteiligt war, den Neuen tatkräftig unterstützen.

Der Sohn eines Irakers und einer Deutschen blickt auf 25 erfolgreiche Jahre beim UHC Hamburg zurück. Dort formte er zahlreiche männliche und weibliche Talente. Bis 2018 trainierte er die Bundesliga-Herren des UHC, ehe er sich eine Auszeit nahm. Er äußerte damals Vorfreude, sich «mal an Wochenenden langweilen zu können». Damit ist es vorbei. Auch die Ankündigung, «irgendwann als Jugendtrainer bei einem kleinen Hockey-Verein» zurückzukehren, ist passé. Denn nun ist er Chefcoach beim erfolgreichsten deutschen olympischen Teamsportverband.