BBL Halbfinalserie : Alba Berlin fehlt noch ein Sieg zum Finaleinzug

Die Basketballer von Alba Berlin haben ihre Halbfinalserie gedreht und sind nur noch einen Sieg vom Endspiel um die deutsche Meisterschaft entfernt.

Neu-Ulm | Bei ratiopharm Ulm gewann der Titelverteidiger dank einer Leistungssteigerung im Schlussviertel mit 80:72. Damit führen die Hauptstädter in der Best-of-Five-Serie mit 2:1. Weiter geht es am 5. Juni mit einer weiteren Begegnung in Ulm. Personell geschwächte Berliner Die Gäste hatten zu Beginn Probleme und taten sich sowohl bei ihren Abschlüssen a...

