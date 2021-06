Nach French-Open-Sieg : Alles möglich für Djokovic: Grand Slam und Olympia-Gold

Novak Djokovic kommt seinem Ziel, der erfolgreichste Spieler der Tennis-Geschichte zu werden, immer näher. Schon in Wimbledon könnte er eine Bestmarke einstellen. Und es lockt noch ein weiteres Ziel.

Paris | Was Steffi Graf vor 33 Jahren glückte, ist auch für Novak Djokovic wieder möglich und nach dem zweiten Triumph bei den French Open ein verlockender Gedanke: der Golden Slam. 1988 glückte dem deutschen Tennis-Idol der Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere, dazu gab es den Olympiasieg in Seoul. „Alles ist möglich, und ich habe mich in eine gute Posit...

