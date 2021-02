Formel 1 : Alonso hatte Radunfall - Team: Spanier bei Bewusstsein

Fernando Alonso ist in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Formel-1-Rückkehrer war zum Radfahren in der Schweiz. Der zweimalige Weltmeister ist seinem Rennstall zufolge bei Bewusstsein.

Enstone | Sorgen um Fernando Alonso: Der zweimalige Formel-1-Weltmeister aus Spanien hatte einen Unfall. Wie sein Rennstall Alpine mitteilte, wurde Alonso beim Radfahren in der Schweiz in einen Verkehrsunfall verwickelt. Alonso sei bei Bewusstsein und in guter...

