Feldhockey : Alster Hamburg und Mülheim verpassen Landesmeister-Finale

Nach den Hockey-Damen des Club an der Alster Hamburg haben auch die Herren des HTC Uhlenhorst Mülheim das Endspiel beim europäischen Final-Four-Turnier der Landesmeister verpasst.

Mönchengladbach | Die Mülheimer unterlagen in Amsterdam dem spanischen Team von Atletic Terrassa mit 2:3 (1:0). Die Treffer von Timm Herzbruch (11./59. Minute) waren am Ende zu wenig für die Nordrhein-Westfalen, die nach der Last-Minute-Niederlage am Ostersonntag (16.00 Uhr) im Spiel um Platz drei auf den Royal Leopold Club aus Belgien treffen. Zuvor hatte sich Alst...

