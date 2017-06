3:0 für die Kiwis : America's Cup: Neuseeländer bauen Führung aus

vergrößern 1 von 2 Foto: Gilles Martin-Raget 1 von 2

Beim Stand von 3:0 für die Kiwis, die mit einem Minuspunkt in die Finalserie gestartet waren, haben die Amerikaner noch keine der bislang vier Begegnungen für sich entscheiden können. Die «Rote Rakete» der Neuseeländer ist schneller. Das Kiwi-Team um den 26-jährigen Steuermann Peter Burling macht weniger Fehler. 49er-Olympiasieger Burling sagte am Sonntagabend: «Vier Punkte haben wir, vier brauchen wir noch. Wir sind froh, dass wir bislang so gut in der Spur sind. Aber wir machen uns keine Illusionen darüber, was noch kommen kann.» Vor vier Jahren hatten die Amerikaner aus einer 8:1-Führung der Neuseeländer noch einen 9:8-Sieg gemacht.

Das Duell der zweimaligen Cup-Gewinner aus Neuseeland gegen die Cup-Supermacht Amerika, die die Trophäe in 166 Jahren 29 Mal gewinnen konnte, geht ab Montag in eine fünftägige Pause und wird am 24. Juni fortgesetzt. Der Kampf um die wichtigste Trophäe des internationalen Segelsports endet, wenn ein Team sieben Pluspunkte erreicht hat.

America's Cup

erstellt am 19.Jun.2017