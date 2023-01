BBL Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Basketball-Bundesliga 100:77 gegen Crailsheim: Alba bleibt souverän Tabellenführer Von dpa | 28.01.2023, 20:06 Uhr

Alba Berlin hat mit dem neunten Sieg in Serie die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga verteidigt. Gegen die Hakro Merlins Crailsheim gewann der Titelverteidiger nach Startschwierigkeiten am Ende souverän mit 100:77 (48:37).