Tischtennis 16-jährige Kaufmann scheitert bei WM nur knapp

Deutschlands Toptalent Annett Kaufmann hat bei der Tischtennis-WM in Südafrika nur knapp gegen die Japanerin Miu Hirano verloren. Die 16 Jahre alte Junioren-Europameisterin vom SV Böblingen unterlag der WM-Dritten von 2017 in der zweiten Runde in 2:4 Sätzen.