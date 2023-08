European Para Championships 23 Medaillen für deutsche Para-Athleten bei Multisport-EM Von dpa | 20.08.2023, 21:06 Uhr Annika Zeyen Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down

In Rotterdam fand im Para-Sport erstmals eine Multisport-EM statt. In zehn Sportarten wurden Europameister ermittelt. Deutschland stellte sechs Gewinner in zwei Sportarten.