Turnier der Favoriten 29 Gesetzte bei Darts-WM in dritter Runde Von dpa | 26.12.2022, 08:23 Uhr

Bei der Darts-WM in London sind mehr gesetzte Spieler in der dritten Runde vertreten als in jedem der vergangenen zehn Jahre.