Volleyball 3:1 gegen Friedrichshafen: BR Volleys sind wieder Meister Von dpa | 06.05.2023, 22:19 Uhr

Die Berlin Volleys sind erneut deutscher Volleyball-Meister. Im dritten Spiel des Play-off-Finales gegen den VfB Friedrichshafen setzte sich der Titelverteidiger mit 3:1 (25:18, 25:18, 16:25, 27:25) durch und beendete die Serie Best of five vorzeitig mit 3:0 Siegen.