Euroleague 79:80 in Monaco: Rückschlag für Bayerns Basketballer Von dpa | 25.11.2022, 21:13 Uhr

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague den nächsten Rückschlag einstecken müssen. Bei der AS Monaco verlor der Bundesligist knapp mit 79:80 (33:34) und steht mit einer Bilanz von 3:7 Siegen weiterhin in der unteren Tabellenhälfte.