Anna-Lena Friedsam Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild up-down up-down Tennis Achtungserfolg für Friedsam in Straßburg Von dpa | 22.05.2023, 19:16 Uhr

Anna-Lena Friedsam hat beim Tennis-Turnier im französischen Straßburg einen Achtungserfolg verbucht. Die 29-Jährige feierte in der ersten Runde der Sandplatz-Veranstaltung einen insbesondere in der Höhe überraschenden 6:0, 6:0-Erfolg gegen die an Nummer drei gesetzte Chinesin Zhang Shuai. Für den Zwei-Satz-Sieg benötigte sie nur 48 Minuten.