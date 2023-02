Israel Gonzalez Foto: Christian Kolbert/Kolbert-Press/dpa up-down up-down Euroleague Alba Berlin gegen AS Monaco chancenlos Von dpa | 01.02.2023, 22:03 Uhr

Alba Berlin hat in der Euroleague die vierte Niederlage nacheinander kassiert. Der Basketball-Bundesligist verlor in eigener Halle vor 9098 Zuschauern gegen den französischen Vizemeister AS Monaco deutlich mit 84:102 (36:51).