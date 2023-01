Maodo Lo Foto: Christian Kolbert/Kolbert-Press/dpa up-down up-down Euroleague Alba Berlin verliert nach langem Kampf gegen Valencia Von dpa | 26.01.2023, 22:20 Uhr

Alba Berlin hat in der Euroleague die dritte Niederlage in Serie hinnehmen müssen. Der deutsche Basketballmeister unterlag in eigener Halle vor 7278 Zuschauern dem spanischen Spitzenteam Valencia Basket nach langem Kampf mit 88:94 (47:50).