Titelverteidiger Carlos Alcaraz erwartet gegen Alexander Zverev ein spannendes Viertelfinale bei den US Open. „Gegen Sascha ist die Bilanz wirklich, wirklich eng. Wir haben großartige Matches gegeneinander gespielt“, sagte der 20 Jahre alte Spanier vor dem Duell beim Grand-Slam-Turnier auf Hartplatz in New York.



Von den bisherigen fünf Aufeinandertreffen entschied der deutsche Tennis-Olympiasieger drei für sich. Das bislang letzte Duell gewann Alcaraz Anfang Mai in Madrid deutlich mit 6:1, 6:2 - allerdings auf Sand. „Er spielt wirklich, wirklich gut. Dieses Jahr findet er sein Topniveau wieder“, lobte Alcaraz den sechs Jahre älteren Hamburger.



Zverev hatte im vergangenen Jahr bei den French Open den Spanier geschlagen, sich anschließend aber schwer am Knöchel verletzt und war mehr als ein halbes Jahr ausgefallen. Sein Achtelfinale gegen den Italiener Jannik Sinner entschied Zverev in fünf harten Sätzen für sich.



Versprechen an NBA-Star

Beim Treffen mit NBA-Star Jimmy Butler gab Alcaraz ein Sieg-Versprechen ab. Als der Basketballprofi der Miami Heat sagte, dass er erst am Freitag zu den Halbfinals wieder bei den US Open sei, antwortete Alcaraz: „Freitag - also werde ich Mittwoch gewinnen.“



Sein Achtelfinale gegen den Italiener Matteo Arnaldi gewann Alcaraz locker mit 6:3, 6:3, 6:4. Dabei trug der zweimalige Grand-Slam-Titelgewinner am linken Oberschenkel einen Tapeverband, bewegte sich aber ohne sichtbare Probleme. „Für mich ist es normal, dass Schmerzen im Körper entstehen und man sich darum kümmern muss. Es ist nichts Ernstes, es ist nur vorbeugend. Ich hatte etwas Schmerzen im linken Bein“, sagte Alcaraz. Er hatte dieses Jahr mehrfach mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.