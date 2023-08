Der Olympiasieger bezwang den Japaner Yoshihito Nishioka mit 7:5 und 6:4. Dabei tat sich Zverev schwerer als am Vortag beim Auftakterfolg gegen Grigor Dimitrov aus Bulgarien und benötigte fast zwei Stunden für den Zweisatzsieg. In der nächsten Runde trifft der 26-Jährige auf den Russen Daniil Medwedew, der sich gegen Lorenzo Musetti aus Italien mit 6:3 und 6:2 durchgesetzt hatte.



Zverev, der das ATP-1000-Hartplatzturnier in Vorbereitung auf die am 28. August beginnenden US Open 2021 gewonnen hatte, agierte insgesamt unbeständig. Unter anderem standen zehn Assen sechs Doppelfehler beim Aufschlag gegenüber. Zudem störte sich der Hamburger im ersten Satz an lauter Musik von außerhalb des Platzes und beschwerte sich immer wieder darüber bei der Schiedsrichterin.