Vierschanzentournee Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Skispringen Alles außer Schnee: Vierschanzentournee ohne Wintergefühl Von dpa | 06.01.2023, 06:30 Uhr

15 Grad in Garmisch, Dauerregen in Bischofshofen: Die Vierschanzentournee der Skispringer hat dieses Jahr so wenig mit Winter zu tun wie selten. Ein Youngster sieht die Zukunft auf Matten.