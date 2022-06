So eine Verletzung tut richtig weh. Foto: Christophe Ena/AP/dpa FOTO: Christophe Ena Weitere-sportarten Am Fuß verletzt Von dpa | 06.06.2022, 16:02 Uhr

Der rechte Fuß steckt in einer fetten Schiene. Zum Laufen benutzt Alexander Zverev zwei Krücken. Der Tennisspieler hatte sich bei einem wichtigen Tennisturnier im Land Frankreich verletzt. Während des Halbfinales der French Open war Alexander Zverev umgeknickt. Am Wochenende dann teilte er im Internet mit, dass er sich mehrere Bänder im Fuß gerissen habe. Außerdem standen noch weitere Untersuchungen an. Seine ganze Erklärung kannst du hier lesen: http://dpaq.de/ECsFH